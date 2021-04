Man met mes aangehouden

Een agent trof de man rond 23.00 uur op de Dongenseweg aan, lopend naast een fiets. In verband met het tijdstip en de avondklok besloot hij de man te controleren. De verdachte, een 26-jarige man uit Tilburg, gaf aan geen strafbare goederen bij zich te hebben. Bij doorzoeking van zijn tas bleek echter dat hij een mes bij zich droeg. De man is hierop aangehouden voor het bezit van een wapen. Ook heeft hij een boete gekregen voor het negeren van de avondklok. De man is meegenomen naar het politiecellencomplex, het mes is in beslag genomen.