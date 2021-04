Verdachte valt agent aan en gooit met ademanalyseapparaat

Tilburg - Zaterdagavond 10 april 2021 zijn agenten ter plaatse gegaan bij een woning in verband met een persoon die overlast veroorzaakte. Nadat de vrouw aangehouden is, sloeg zij een agent in het gezicht en vernielde het ademanalyseapparaat in het politiecellencomplex.