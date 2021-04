Getuigen gezocht van overval op woning Den Bosch

De politie is ter plaatse een onderzoek opgestart. Daarbij werden technische sporen veilig gesteld, werd een buurtonderzoek gedaan. We bekijken ook of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn. We vragen omwonenden om eventuele beelden van zondagochtend tussen 7.00 uur en 9.30 uur te bekijken en veilig te stellen. Heeft u camerabeelden? Meld het dan bij ons!



Uiteraard kunnen we ook nog overige tips gebruiken. Weet u iets? Heeft u iets gezien? Neem ook dan contact met ons op: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.