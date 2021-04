Politie onderzoekt steekincident

Westervoort - De politie is een onderzoek gestart naar een steekincident bij een woning aan de Bergse Maat in Westervoort op zondag 11 april. Daarbij raakten drie personen gewond. De verdachte vluchtte na het incident weg. Hij wordt korte tijd later door agenten aangehouden. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was is nog onduidelijk. De recherche doet hier onderzoek naar.