Getuigen gezocht van ernstig ongeluk Hilversum

Het ongeluk gebeurde rond 19:00 uur. De Hilversumse reed op haar elektrische fiets door de Jan van der Heijdenstraat en bij de kruising met de Minckelersstraat kwam er een auto aan. De twee kwamen vervolgens met elkaar in botsing. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, moet onderzoek uitwijzen. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar.

Iets gezien?

De afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) en de experts van de afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) startten direct na de hulpverlening met het tactisch en technisch onderzoek. We hebben al een aantal mensen gesproken, maar hopen dat nog meer getuigen zich melden. Heeft u het ongeluk zien gebeuren of heeft u andere bruikbare informatie? Bel de politie: 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Tips kunt u ook doorgeven via onderstaand tipformulier.