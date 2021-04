Twee verdachten aangehouden na inbraak

Rond 02.00 uur ontving de politie een melding van een heterdaad inbraak. De melder zag dat het hek bij een terrein aan de Athenelaan was opengebroken en dat een persoon met een slijptol bezig was. Kort daarna reed een auto met hoge snelheid van het terrein weg. De toegesnelde agenten zagen het voertuig rijden en hielden hem staande op de Operaweg. In de auto vond de politie gereedschap die mogelijk gebruikt was bij de inbraak. De twee inzittenden werden aangehouden.

Op de locatie van de inbraak werden naast het opengebroken hek meer opengeslepen containers aangetroffen. De politie doet verder onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachten bij de inbraak. Ook wordt onderzocht of er goederen zijn buitgemaakt.

2021072545