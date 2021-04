Beschieting bedrijfspand Aalsmeer: getuigen gezocht

Graag spreekt de recherche met mensen die getuige zijn geweest van de beschieting of meer informatie hebben over de mogelijke aanleiding. Ook ontvangt de recherche graag beeldmateriaal (bijvoorbeeld dashcambeelden van geparkeerde auto’s).



Heeft u iets gezien of informatie die kan helpen bij het onderzoek, en heeft u de politie nog niet gesproken, dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 of anoniem een melding doen via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beeldmateriaal uploaden.