Collega gebeten door 33-jarige omstander

Een politie eenheid kreeg omstreeks 14:30 uur een melding van een winkeldiefstal aan de Weteringschans. Ter plaatse wordt één man aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Tijdens de aanhouding bemoeit een omstander zich met de aanhouding. Agenten vorderen de omstander om weg te gaan, maar hij weigert gehoor te geven aan de collega’s. Vervolgens houden de agenten hem aan voor het niet opvolgen van een bevel en/of vordering. Tijdens die aanhouding bijt de verdachte in de hand van een agente waarna zij verwond raakt. De agente is na het incident behandeld in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Voorlopig kan ze niet al haar werk uitvoeren in verband met haar verwondingen. De komende periode wordt gekeken wanneer de agente weer volledig aan de slag kan.