Meerdere gewonden na verkeersongeval aan de Parkkade

Foto: stockfoto politie



Rond 19.00 uur op die zondagavond haalde een auto met hoge snelheid een andere auto in op de Parkkade in Rotterdam. De auto met hoge snelheid klapte daarbij op een andere auto. Dit resulteerde in drie gewonden, waarvan één slachtoffer met ernstig letsel is overgebracht naar het ziekenhuis.



Verkeersoverlast Parkkade moet stoppen

Sinds de lockdown door de coronamaatregelen wordt er verkeersoverlast gemeld op de Parkkade. De kade wordt gebruikt als sociale ontmoetingsplaats voor groepen jongeren met auto’s. Deze auto’s zorgen voor veel verkeersoverlast in de wijk: hard rijden, inhalen, geluidsoverlast en het gebruik van lachgas. Daarnaast laten ze ook veel afval achter. De politie zit bovenop het probleem van deze overlast en is hier dan ook bijna dagelijks aanwezig. Denk hierbij aan verkeerscontroles, preventief fouilleren, bekeuren etc. Hierbij werken zowel politieagenten in uniform als niet in uniform. Door het niet dragen van een politie uniform, kunnen agenten nog beter strafbare feiten signaleren en hierop laten handhaven door collega’s die wel in uniform aan het werk zijn.



Politie actie afgelopen vrijdag 9 april

Afgelopen vrijdag werd er door de politie nog een verkeersactie gehouden op de Parkkade. Daarbij zijn 25 bekeuringen uitgeschreven, onder andere voor snelheidsovertredingen, asociaal rijgedrag en geluidsoverlast. Ook werd er vier keer drugs in beslag genomen.

De politie hoopt dat deze acties een signaal afgeven en dat daarmee de overlast wordt ingeperkt en de Parkkade veiliger wordt.