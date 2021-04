Alerte getuige belt politie bij verdachte situatie; inbreker aangehouden

Axel - Een getuige hoorde in de nacht van zondag 11 op maandag 12 april een hoop lawaai vanuit een leegstaand pand aan de Julianastraat in Axel. Omdat er in hetzelfde pand al een keer eerder was ingebroken belde hij, heel alert, de politie vanwege deze verdachte situatie.