Zeeuwse campagne Senioren en Veiligheid van 12-18 april

Tijdens de campagne wordt vooral gewerkt aan het bewustzijn en het alert maken van de niet actieve senioren. Deze vatbare groep wordt geïnformeerd via twee communicatiekanalen, namelijk rechtstreeks en indirect via hun directe omgeving van dierbaren. Bij deze laatste vorm wordt een beroep gedaan op kinderen en kleinkinderen van deze kwetsbare groep. Maar dat geldt ook voor buren of zorgmedewerkers. We doen op deze grote groep een beroep om zoveel mogelijk met de niet actieve senioren in gesprek te gaan, zodat ze alerter worden gemaakt en ze te beschermen door tips te geven.