Dieven betrapt dankzij alerte getuige

In een steeg achter de Strandkrab troffen de politiemensen de twee verdachten aan. De agenten namen een fiets en wat tuingereedschap in beslag. De mannen zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze vandaag gehoord over de zaak. Ook de getuige legde een verklaring af ten overstaan van de agenten.

De benadeelden hebben aangifte gedaan van de diefstal, de spullen zijn of worden aan hen teruggegeven.

De twee mannen zijn 38 en 30 jaar oud. De man van 38 is woonachtig in Ossendrecht, de man van 30 heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze kregen beide ook nog een bekeuring voor het overtreden van de avondklok.