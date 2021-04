Drie rijbewijzen van hardrijders ingenomen

Op de Sabinaweg in Heijningen zagen agenten rond 16.05 uur een personenauto 127 km/u rijden. Op die weg is 60 km/u toegestaan. De politiemannen lieten de auto stoppen en spraken de bestuurder aan. Dit betrof een man van 53 uit Numansdorp. Hij kreeg een proces-verbaal voor het overtreden van de snelheid en zijn rijbewijs is ingevorderd.

In Dinteloord, op de A4, reed een 33-jarige man uit Heinkenszand 155 km/u waar 100 is toegestaan. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd door de agenten en ook deze man krijgt een proces-verbaal vanwege de snelheidsovertreding die rond 18.10 uur plaatsvond.

Op de A4 ter hoogte van Ossendrecht reed omstreeks 18.35 uur een 44-jarige man uit Kruiningen 178 km/u waar 100 is toegestaan. De man werd staande gehouden, hij kreeg een proces-verbaal en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Alle ingevorderde rijbewijzen gaan naar de officier van justitie. Die zal beoordelen of de mannen hun rijbewijs terug krijgen.