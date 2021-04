Drugsdealer aangehouden

Er werden 20 bolletjes heroïne en cocaïne in beslag genomen evenals een geldbedrag van ruim 300 euro. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Door de gemeente Helmond wordt hem ook een waarschuwing tot een gebiedsverbod uitgereikt.

De politie is samen met andere partners al enige tijd intensief bezig met de bestrijding van (drugs)overlast in de Helmondse binnenstad. Zo zijn er de afgelopen maanden regelmatig grote integrale acties gehouden. Met deze acties willen we o.a laten zien dat er een weg is naar een leven zonder drugsgebruik. Drugsgebruik is onlosmakelijk met criminaliteit verbonden.