Onderzoek illegaal gokken garagepand Kleine Drift

Aan het pand aan de Kleine Drift werden zeven mannen aangetroffen in een aparte ruimte. Zij zaten met zijn allen om een tafel waar kaarten op lagen. Bij een aantal van de mannen is een groot contant geldbedrag aangetroffen en in één van de auto’s van de aanwezigen een ploertendoder.

De mannen worden verdacht van illegaal gokken; ze zijn verhoord en krijgen een proces verbaal i.v.m. de wet van de kansspelen. De recherche heeft het onderzoek in behandeling en doet nader onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de aanwezige personen.

De mannen zijn tevens allemaal bekeurd voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Illegaal gokken

Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. En er is geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten, kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Gokken is alleen toegestaan met een vergunning vanuit de Wet op de Kansspelen.

Integrale Aanpak op criminaliteit

Het is belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en Belastingdienst zitten criminelen op alle mogelijke manieren dwars. Met strafrecht, bestuurlijke maatregelen, plukken van crimineel vermogen, privaatrecht, toezicht en preventie. Dat kan alleen samen met bewoners en ondernemers. Help ons uw wijk veiliger te maken. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie of gemeente.