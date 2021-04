Verdachte aangehouden na achtervolging door binnenstad

Alkmaar - Een motoragent zag maandagavond een man rijden in een personenauto op de Vondelstraat. Hij herkende de bestuurder direct als iemand van wie de geldigheid van het rijbewijs was geschorst. In verband hiermee wilde hij de bestuurder, een 25-jarige Alkmaarder, controleren. De bestuurder had de motoragent ook gezien en verhoogde direct zijn snelheid.