Woning beschoten op de Barbara van Meertenstraat

Meerdere bewoners werden opgeschrikt door de knallen en belden de politie. Toen agenten bij de woning aankwamen troffen zij inderdaad hulzen en kogelinslagen aan. Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in en rond de woning en er is ook een politiehond ingezet. Op het moment van de beschieting waren er meerdere personen aanwezig in de woning. Niemand raakte gewond en het is nog onduidelijk waarom deze woning het doelwit is geweest van de beschieting. De recherche doet verder onderzoek in deze zaak.

De recherche is op zoek naar twee verdachten die zijn weggevlucht op een scooter en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camera- of dashcambeelden van de omgeving? Neem contact op met 0900 8844 of deel uw beelden via onderstaande tipformulier.