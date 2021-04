Negen verdachten aangehouden bij drugsactie

Na uitgebreid onderzoek kregen rechercheurs van Team Scheveningen deze mannen in beeld. Ze bleken op grote schaal in verdovende middelen te handelen en de opbrengsten te witwassen. Ook werden woningen en bedrijfspanden doorzocht. Tijdens deze doorzoekingen werden wapens, geld en administratie aangetroffen en zijn auto’s en drugsgerelateerde spullen in beslag genomen. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten.



Autoverhuurbedrijf

In dit onderzoek werd ook een autoverhuurbedrijf in Den Haag doorzocht. De auto’s die dit bedrijf verhuurt, zijn in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk zijn verkregen met crimineel geld.



Encrochat

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie van Encrochat. Dat bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen.



Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.



Informatie delen?

Heeft u informatie over dit soort criminaliteit? Meld dit dan bij de politie 0900 8844. Of doe dit anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.