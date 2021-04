Zware mishandeling in Team West

Zware mishandeling - Den Haag

Op zondag 14 maart rond 18.00 uur werd op het Centraal Station in Den Haag een man zwaar mishandeld door een onbekende man. Het slachtoffer werd in de stationshal door twee mannen aangesproken. Het slachtoffer liep door en kwam de twee mannen op het perron weer tegen. Plotseling uit het niets werd het slachtoffer door een van de mannen hard op zijn kaak geslagen. Het slachtoffer heeft hierdoor een dubbelzijdige fractuur aan zijn kaak opgelopen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Overval geldwisselkantoor - Den Haag

Op maandagochtend 28 december 2020 rond 09.15 uur werd een geldwisselkantoor op de Dierenselaan in Den Haag door twee mannen overvallen. Een van de overvallers bedreigde het slachtoffer met een mes, waarna de andere verdachte geld uit de kassalade haalde. In totaal werd er voor ongeveer 8.000 euro buit gemaakt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.

Vermissing Ann Lilian Atkinson - Zwammerdam

Sinds zaterdag 3 april rond 21.15 uur is Ann Lilian Atkinson weggelopen uit een instelling in Zwammerdam. Ann was in die instelling opgenomen en is alleen lopend vertrokken. Het is goed mogelijk dat zij is vertrokken in de richting van Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Amsterdam. Ann is te herkennen aan haar donkerkleurige kleding in combinatie met een gekleurde hoofddoek. In de uitzending wordt van Ann een foto getoond.

Podcast cold case Hans Schonewille - Leiden

Vanavond komt Opsporing Verzocht vanaf 20.00 uur met de vierde aflevering in de 6-delige wekelijke podcastserie in deze zaak. Deze podcastserie is te beluisteren op www.opsporingverzocht.nl/podcast. In deze zaak heeft de hoofdofficier van justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van 30.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing in deze zaak.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met 0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 7 april wordt Team West nog een aantal keer herhaald.