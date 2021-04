Bezorger bestolen van zijn maaltijden

De jongen reed zaterdagavond rond 23.45 uur op zijn scooter naar een adres om eten te bezorgen. Toen hij op de Posthumalaan reed ter hoogte van de Hogeschool stond daar een donkere auto geparkeerd. Toen hij er langs reed, werd hij vanuit die auto geroepen. De twee mannen stapten uit en pakten de jongen vast. Volgens hen was hun bestelling niet bezorgd en wilden ze hun geld terug. De jongen probeerde uit te leggen wat ze dan moesten doen, maar tevergeefs. Zijn portemonnee werd gepakt en op straat gegooid. De mannen pakten zijn maaltijden uit de bezorgkoffer en reden weg op de Posthumalaan in richting van de Erasmusbrug.

Heeft u informatie?

De auto waar de twee mannen in zaten op het parkeerterrein was donker van kleur, mogelijk een VW Golf. Heeft u iets gezien die avond, of heeft u misschien camerabeelden?

Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Tippen kan ook heel makkelijk via het bijgaande formulier.