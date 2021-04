Gewapende woningoverval in Sint - Oedenrode

Overval

Na een korte worsteling met de bewoner gingen de daders er vandoor. Op het moment van de woningoverval waren er ook kinderen aanwezig in de woning. Een van de bewoners van het huis is nagekeken door de ambulancebroeders, maar er raakte niemand gewond.

Een woningoverval is een gewelddadige vorm van criminaliteit die een enorme impact heeft op slachtoffers. Lees er meer over op onze themapagina.



Onderzoek

Onze forensische recherche stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Ook gaan we na of er getuigen en/of bruikbare camerabeelden zijn.



Signalement daders

De bewoners van de Beukenstraat weten de politie te vertellen dat het zou gaan om twee gemaskerde personen. Zij waren beiden in het donker gekleed.



Vragen

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de nacht van 12 op 13 april rond 05.45 uur in de Beukenstraat of in de omgeving? Woont u in de Beukenstraat of omgeving en heeft u camerabeelden? Dan zijn we benieuwd of er iets opvallends te zien is op uw camerabeelden.

Het kan ook zijn dat de verdachten de omgeving eerder verkend hebben. Heeft u in de afgelopen dagen iets opvallends gezien of gehoord? Dan horen wij dat ook graag. Bel 0900-8844 en uiteraard kan dat ook anoniem via 0800-7000. Of gebruik het tipformulier hieronder.