Verdachte zware mishandeling aangehouden

Kerkrade - Medio augustus vond er in en rondom een café in Kerkrade een zware mishandeling plaats. Om tot de identiteit van de verdachten te komen, werden beelden van het incident én van de verdachten gedeeld middels een SpeurMee-video en via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Mede dankzij de tips die dit opleverden, kon afgelopen vrijdag door de Duitse politie een 33-jarige man in Aken als hoofdverdachte in deze zaak worden aangehouden.