Diefstal van portemonnee in Heerenveen in Opsporing Verzocht

Met de bankpas die in de portemonnee zat werden grote geldbedragen opgenomen. Dit gebeurde op 19 december 2020. De twee verdachten kwamen bij meerdere winkels en geldautomaten in beeld toen zij de bankpas van het slachtoffer gebruikten bij het kopen van spullen en opnemen van geld.

Camerabeelden

Door het politieonderzoek werden camerabeelden veiliggesteld. Op deze beelden zijn twee verdachten te zien. In het programma Opsporing Verzocht worden de beelden getoond in de hoop dat iemand de verdachten (her)kent. Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800 - 60 70. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800 - 7000.



Het programma is te zien op dinsdagavond 13 april op NPO1 om 21.20 uur. De herhaling wort woensdag op NPO1 om 13.25 uur uitgezonden.