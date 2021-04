Inbreker gefilmd door deurbelcamera, maar weet te ontkomen

Rond 20:50 uur kreeg de bewoner van een woning aan de Voorstraat in Utrecht een melding dat er iemand bij zijn voordeur stond. De videodeurbel filmde een persoon die inbrak.

De inbreker wist te ontkomen via het dak van de woning en vluchtte via de Lange Jansstraat. De buit is in de woning achtergebleven. De politie doet onderzoek naar deze brutale inbraak.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van deze inbraak? Of heeft u beelden en deze nog niet gedeeld met de politie? Of weet u wie de inbreker is? Meld dit dan via 0900-8844 of maak gebruik van het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.