Verdachten aangehouden na overval

Rond 13:40 uur kwamen twee jonge mannen de winkel aan de Stationsstraat binnen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen. Het aanwezige winkelpersoneel drukte op de overvalknop. Daardoor schrokken de twee verdachten en vluchtten op een scooter.

De scooter werd even later - na een melding van oplettende burgers – aangetroffen in het Beatrixpark in Almere. De getuigen konden ook aangeven in welke richting de verdachten waren gevlucht. Even later werden de twee verdachten, twee jongens van 15 en 16 jaar, aangehouden bij een bushalte in de buurt van het Beatrixpark.



