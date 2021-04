Vangst illegale neushoornhoorn

Amsterdam - In een onderzoek, in samenwerking met de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit, naar het online te koop aanbieden van producten van neushoornhoorn, heeft het Team Milieu op vrijdag 26 maart 2021 in een woning een neushoornhoorn aangetroffen en in beslag genomen. De huiszoekingen zijn verricht op locaties in Amsterdam en Hillegom, de neushoornhoorn is aangetroffen op laatst genoemde locatie.