DNA-gesignaleerde aangehouden

De agenten die de bestuurder zagen rijden, gaven hem een stopteken. Ook gaf een agent mondeling, met de megafoon van het surveillancevoertuig, aan de bestuurder meerdere keren een stopteken en instructies waar hij zijn auto tot stilstand kon brengen. Omdat de bestuurder de stoptekens negeerde, werden meerdere politievoertuigen ingezet om de auto tot stilstand te brengen. Agenten vertelden hem, door het autoraam van de stilstaande auto, dat hij was aangehouden. De bestuurder weigerde wederom zijn medewerking en hield de sloten van zijn personenauto op slot. Ook na meerdere malen aandringen van de agenten om uit de auto te stappen. Toen de verdachte met zijn armen naar de middenconsole greep, besloot een agent de zijruit van de auto in te slaan om hem aan te houden. Hierbij is ook pepperspray gebruikt. De verdachte verzette zich bij de aanhouding.



Op last van een officier van justitie is er DNA afgenomen van de verdachte. Ook is er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt voor verzet bij zijn aanhouding en het negeren van het stopteken. De verdachte is inmiddels in vrijheid gesteld.



ANPR

De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek. In dit geval stond de bestuurder van deze auto gesignaleerd voor DNA afname op last van een officier van justitie.