Getuigen gezocht van gewapende overval op supermarkt nieuwe Binnenweg

Rond kwart voor drie ’s middags richtte de man een vuurwapen op de kassière van de winkel. Hij dwong haar onder bedreiging van het wapen om geld af te staan en verliet vervolgens direct de winkel. Hij liep weg in de richting van de Breitnerstraat en is vermoedelijk in de buurt van het Eendrachtsplein op de metro gestapt.

Burgernet

Na de overval is direct een onderzoek gestart, daarbij is onder meer burgernet ingezet om mensen te vragen uit te kijken naar de verdachte. Dat heeft nog niet geleid tot zijn aanhouding. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die gistermiddag na kwart voor drie de verdachte mogelijk hebben zien lopen. Hij droeg toen een wit mondkapje, een donkere jas met capuchon en droeg zwarte sneakers met witte sokken.

Tips?

Heeft u tips? Bel dan de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.