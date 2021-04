Man aangehouden na wheelie

Een agent zag de man op een crossmotor een wheelie maken, rechts inhalen en rijden op de busbaan. Aan de Friezenlaan werd hij aan de kant gezet. Zijn rijbewijs is vanwege zijn levensgevaarlijke rijgedrag ingevorderd. Omdat de man niet meewerkte tijdens zijn staande houding is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij gehoord en vervolgens weer in vrijheid gesteld. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt.