Man bedreigt agent met mes

De diender zag de man op dinsdag 13 april rond 17.25 uur lopen. De man leek onwel te zijn of mogelijk onder invloed en de agent besloot te gaan kijken of er iets aan de hand was. Hij sprak de man aan, die draaide bij hem weg en deed een greep in een van zijn jaszakken. Toen hij terug omdraaide had hij een groot keukenmes in zijn handen. Vervolgens liep de man op de agent af met het mes op hem gericht. Daarop trok de diender zijn vuurwapen, richtte het op de grond en riep dat hij het mes moest laten vallen. Dat deed hij, de agent borg zijn wapen op en trok uit voorzorg zijn pepperspray. Hij boeide de man en hield hem aan voor bedreiging. Bij fouillering bleek de Tilburger een zakje met wat resten van wit poeder bij zich te hebben. Bij de verdachte is op het politiebureau bloed af genomen om te controleren of hij mogelijk onder invloed van drugs was. Het mes is in beslag genomen en wordt vernietigd. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.