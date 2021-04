Man draait door bij zonnestudio

Dinsdagmiddag 13 april gingen agenten op een melding af van een man die op de ramen van een pand aan de Groendijk stond te bonken. Ze gingen het gesprek met de man aan, maar die was niet voor rede vatbaar. Hij schold de dienders uit en er werd besloten de verdachte aan te houden voor het verstoren van de openbare orde. De man moest uiteindelijk door vier dienders ingerekend worden en verzette zich hevig, zo probeerde hij onder andere agenten te bijten. Omdat hij de agenten probeerde te bespugen met bloed dat in zijn mond zat, kreeg hij een spuugkap op. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en na enkele uren met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.