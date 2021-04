Aanhoudingen voor openlijk geweld

Rond 17.00 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij op de Lange Viestraat. Ter plaatse bleek dat een 46-jarige inwoner van De Bilt was geslagen door een aantal jongens. Het slachtoffer was buiten bewustzijn en werd naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie hoorde enkele getuigen en keek camerabeelden uit. Op basis van dit onderzoek werd de identiteit van de verdachten bekend. Zij werden nog dezelfde avond en vanmorgen aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om inwoners van Utrecht in de leeftijd van 15 jaar oud.



In het ziekenhuis bleek dat het slachtoffer ernstig hoofdletsel had opgelopen. Over het motief is op dit moment nog niets bekend omdat het onderzoek nog loopt.