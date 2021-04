Politie voert grote integrale controle uit in Westelijk Havengebied

Het doel van de controle was enerzijds het vergroten van de verkeersveiligheid en anderzijds toezicht houden op personen- en goederenstromen in het havengebied. De politie voerde de controle samen met de Marechaussee, Douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en The Port of Amsterdam uit. De verwachting is dat meerdere controles volgen, in samenwerking met andere overheidsdiensten.