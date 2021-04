Verdachte ramkraak Wateringen aangehouden

De ramkraak vond vorig jaar in de nacht van woensdag 14 oktober plaats bij een juwelier in de Herenstraat in Wateringen. Agenten troffen die nacht een fors beschadigde rolluik aan bij de juwelierszaak. Al snel bleek dat de daders in het pand waren geweest en diverse sieraden buit hebben gemaakt.



De politie startte direct een onderzoek en dit leidde woensdagochtend 14 april tot de aanhouding van de 25-jarige Hagenaar. Deze man zit op dit moment vast en wordt vrijdag 16 april voorgeleid aan de rechter-commissaris.