Drie verdachten aangehouden na bedreiging vuurwapen

Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding van een conflict op de Soesterbergstraat in Den Haag. Een 23-jarige vrouw zou met een vuurwapen bedreigd zijn door vier mannen. De vier vluchtten vervolgens in een auto. Agenten zagen deze auto rijden en zetten vervolgens de achtervolging in. Bij de Kempstraat verlieten de vier verdachten de auto en gingen zij er in de Wolmaranstraat te voet vandoor. Een agent riep dat ze moesten stoppen, maar de verdachten luisterden niet. Daarop was een van de agenten genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen en vervolgens konden drie van de vier verdachten worden aangehouden. Een van de verdachten wist zich uit de voeten te maken. Bij de aanhoudingen trof de politie een vuurwapen aan. Niemand raakte bij het waarschuwingsschot gewond. De drie verdachten, Hagenaren van 18,17 en 16 jaar oud, zitten op dit moment vast en worden gehoord.



Was u getuige?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben op de Soesterbergstraat. Was u getuige of heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.