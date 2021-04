Verdachte vuurwerkbom Helmond aangehouden

Vorige week werden agenten in Helmond meerdere avonden op rij opgeschrikt door zwaar vuurwerk dat op het terrein van het politiebureau in Helmond werd gegooid. Daarbij werd een voertuig beschadigd. Uit onderzoek kwam een locatie in beeld waar de verdachte mogelijk zou blijven. Dezelfde verdachte en locatie kwamen ook naar voren in een onderzoek naar bedreigingen aan het adres van politiemensen per e–mail. Daarom werd deze man aangehouden op verdenking van het uiten van bedreigingen. Bij de aanhoudingen zagen wij dat de man dezelfde kleding droeg als de verdachte van de vuurwerkincidenten. Daarom werd de man ook hiervoor ook aangehouden.

Geweld tegen politiemensen of het dreigen daarmee wordt niet getolereerd en nemen we uiterst serieus. Meer weten? Lees hier wat we hier als politie tegen ondernemen.