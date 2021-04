Aanhouding na drugsvondst

Omstreeks 12.50 uur kreeg de politie melding dat er mogelijk vanuit een auto drugs verhandeld zouden worden. De politie trof de auto aan op de Wenkenbackstraat in Velsen-Noord. Bij een eerste onderzoek in de auto vond de politie een zakje met daarin veertig wikkels met wit poeder, vermoedelijk harddrugs. Bij een onderzoek in de woning van de verdachte vond de politie een fors geldbedrag in bankbiljetten. De politie nam de drugs en het geld in beslag. Een nader onderzoek wordt ingesteld.



2021075084