Verdachte van poging bankhelpdesfraude aangehouden

Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die veel slachtoffers maakt. Alleen al afgelopen jaar is er voor meer dan 9 miljoen euro buitgemaakt. De slachtoffers zijn veelal mensen van boven de 50 jaar. De politie waarschuwt voor deze vorm van oplichting: ‘Trap niet in de stroom aan persoonlijke informatie, kennis of details’. De belangrijkste boodschap is: een bank zal nooit per mail of telefonisch vragen naar inloggegevens, uw saldo of om geld over te maken. ‘Belt iemand op met zo’n verzoek? Hang direct op, bel zelf uw bank en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt.’

De politie werkt samen met onder andere banken en de telecomsector om deze vorm van oplichting aan te pakken. Op politie.nl/bankhelpdeskfraude vindt u meer informatie.