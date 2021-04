Inleveractie #NOSHANK levert 24 wapens op

Mooie gesprekken

Politie, gemeenten en jongerenwerk zijn blij met de actie. Niet alleen gezien het aantal wapens dat nu van straat is. Wijkagent Guido de Winter: “We gingen óók voor het gesprek met de jeugd en ouders, we wilden het tegengeluid organiseren. Er zijn veel mooie en goede gesprekken gevoerd, wat echt te danken is aan de goede samenwerking met jongerenwerk Diverz en Vivenz. Hopelijk wordt het bij je hebben van wapens nu een gesprek aan de keukentafel tussen jongeren en hun ouders. Want het dragen van wapens is niet normaal.”

Opgeluchte jongere (17) uit Zwijndrecht

Een van de jeugdige inleveraars verwoordde het als volgt: “Op de Instagram van de jongerenwerker zag ik opeens een bericht voorbij komen over #NOSHANK. Het bericht ging over de risico's van het dragen van een mes. Ik schrok vooral van de boete van €350,-.

Ik draag al een poosje een mes bij me. Heel veel vrienden doen dit ook, dus ik ben eigenlijk gewoon mee gaan doen. Het Instagram bericht zette mij aan het denken. Ik zou een mes niet gebruiken op straat en ik heb ook geen zin in een boete die ik niet kan betalen. Wat als mijn ouders er achter komen?

Ik stuurde een whatsappje naar de jongerenwerker. Hij gaf na een kort gesprek aan dat ik het met anoniem kon inleveren. Omdat ik dat wel spannend vond zag ik dat niet zitten. Wat als iemand me ziet en me herkent? Ik heb de jongerenwerker gevraagd of ik het mes niet aan hem kon geven? Hij gaf aan dat dit wel kon. Ik heb het mes ingepakt en aan de jongerenwerker gegeven. Hij heeft dit daarna ingeleverd. s’ avonds kreeg ik een foto doorgeappt van de ingezamelde messen. Ik was onder de indruk dat er nog meer ingeleverd was. Misschien denken ze er wel hetzelfde over als ik. Ik voelde me opgelucht. Ik kon er niet meer mee worden bestraft of door in de problemen komen. Zonder deze actie had ik nog steeds een mes op zak gehad. En die andere jongens misschien ook.”