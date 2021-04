Invallen in Rotterdam en Delft in onderzoek naar een malafide autoverhuurbedrijf in Rhoon

De actie was het resultaat van een integraal onderzoek, naar een malafide autoverhuurbedrijf in Rhoon, in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum, de Belastingdienst en de gemeente Albrandswaard. Het onderzoek startte in januari 2020 en onderdeel hiervan was een strafrechtelijk witwasonderzoek naar aanleiding van een verdachte transactie van auto’s die kennelijk gebruikt werden voor autoverhuur. Uit het onderzoek bleek dat het autoverhuurbedrijf gebruik maakte van Nederlandse en Duitse huurauto’s in het duurdere segment. Uit informatie van de FIU bleek er sprake te zijn van een verdachte transactie rond de aankoop van een auto door één van de eigenaren. Uit onderzoek bleek er sprake van onverklaarbaar vermogen bij de 30 jarige eigenaar van het autoverhuurbedrijf uit Rotterdam daar zijn inkomen de aankoop van dure auto’s niet rechtvaardigde.



In Amersfoort werd naar aanleiding van de verdachte transacties een auto inbeslaggenomen. In een woning aan het Cor Kieboomplein in Rotterdam werd er 46.300 euro cash aangetroffen. In de kelderberging troffen de collega’s goederen aan die gebruikt kunnen worden voor hennepteelt. Maar ook sierraden en nog twee auto’s zijn in beslag genomen. In een andere woning aan het Zuidplein is 23.000 euro cash in een verborgen ruimte aangetroffen en nog een auto in beslag genomen. In een woning aan de Engelsestraat in Delft werd een 34 jarige man uit Amsterdam aangehouden in verband met overtreding van de Opiumwet. Ook in deze woning werden goederen voor hennepteelt, 3000 euro cash geld, meerdere dure horloges, zonnebrillen en een auto aangetroffen en in beslag genomen. Opvallend aan het adres in Delft, was dat er niemand stond ingeschreven. Er was dus sprake van spookbewoning.

Bestuurlijke aanpak:

Door de politie wordt er in deze zaak een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Hiermee wordt de burgemeester van Albrandswaard geïnformeerd en in staat gesteld om waar mogelijk bestuurlijke maatregelen te nemen. Zo kunnen ongewenste situaties onder andere duurzaam voorkomen en/of beëindigd worden.

Spookbewoning

Wanneer personen niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, maar wel in een woning verblijven, noemen we dat spookbewoning. Deze mensen schrijven zich niet in of gebruiken valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden, safehouses en slaan er soms grote partijen cash geld, vuurwapens of drugs in op.



Malafide autoverhuur

De autoverhuurbranche branche is kwetsbaar gebleken voor criminele invloeden. Uit landelijke criminaliteitsonderzoeken is gebleken dat criminelen veelvuldig gebruik maken van huurauto’s omdat zij zich makkelijk anoniem kunnen verplaatsen. Malafide autoverhuur is een schakel in de georganiseerde criminaliteit. Verder is gebleken dat huurauto’s als middel kunnen dienen om geld te kunnen witwassen en afgeschermd/anoniem crimineel gedrag ten toon te kunnen spreiden. Het product huurauto werkt daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand. Tevens kunnen autoverhuurbedrijven een aanzuigende werking hebben op personen uit het criminele milieu en in combinatie met ondermijnende activiteiten (in)direct een gevaar voor de openbare orde met zich meebrengen.