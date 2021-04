Ruim 150.000 euro en twee vuurwapens aangetroffen in onderzoek naar spookbewoning Barendrecht

Foto: politie Rotterdam

Woensdagochtend troffen agenten bij een controle van een voertuig verdovende middelen aan. Hierop werden de inzittenden van het voertuig, een 38- en 34-jarige man, aangehouden (woonplaats onbekend). Bij een instap in de woning van de verdachten trof de politie nog meer verdovende middelen aan. Om wat voor soort middelen dit nu precies gaat, wordt nu onderzocht. Ook werden er twee vuurwapens en een taser in beslaggenomen. Een 36-jarige vrouw uit Amsterdam is aangehouden in de woning. In de auto werd na nader onderzoek in een verborgen ruimte ook nog eens 5 kg cocaïne aangetroffen en in beslaggenomen.



Spookbewoning

Het onderzoek kwam op gang, nadat agenten daar eerder op het adres zijn geweest voor een andere melding. Op dat moment waren er veel mensen aanwezig in de woning, waardoor de politie een onderzoek naar spookbewoning startte. Spookbewoning houdt in dat mensen wonen waar ze niet staan ingeschreven of staan ingeschreven waar ze niet wonen. Achter de deuren van deze zogenoemde spookwoningen gaat een hele criminele wereld schuil. Omdat mensen er volledig anoniem kunnen wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan.



Tips voor veilige verhuur

Criminelen maken gebruik van vastgoed om bijvoorbeeld wapens, drugs en crimineel geld op te slaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in de woonomgeving én grote problemen voor de verhuurder. Verhuurt u zelf een pand? Met een paar simpele tips kunt u potentiele verhuur aan criminelen voorkomen. Accepteer bijvoorbeeld geen contante huurbetalingen, controleer de identiteit van de huurder door het legitimatiebewijs op echtheidskenmerken te beoordelen, vraag om een bewijs van inkomen en check dit bij de werkgever. Meer tips vindt u in de brochure ‘Veilig uw pand verhuren’.



Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit komt overal voor. Politie, gemeente en openbaar ministerie trekken samen op in de strijd tegen ondermijning. Georganiseerde misdaad kan vaak niet worden uitgevoerd zónder de hulp van ‘gewone mensen’. Want ook criminelen hebben bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld noemen we ondermijning. Criminelen schuwen hierbij niet om mensen onder druk te zetten, af te persen of geweld te gebruiken. Burgers en ondernemers lopen risico. Vermoedens van misstanden kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.