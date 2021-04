Straatroof

De vrouw had een tas met een Ipad en kleding uit de auto gehaald en terwijl ze de auto op slot deed, werd haar tas weggegrist. Het slachtoffer zag de dader op een fiets wegrijden richting de Scheldestraat. De politie deed buurtonderzoek maar vond niemand die voldeed aan het signalement. Er werd aangifte opgenomen en mogelijk was iemand getuige van dit incident.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2021-94953.