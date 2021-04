Voortvluchtige aangehouden in Oosterhout

Onderzoek

De verdachte is in de laatste paar weken meerdere malen in Nederland gesignaleerd. Afgelopen week dook hij op in een vakantiepark in Oosterhout. Hierbij heeft de politie hem weten te arresteren. Ook een tweede man is aangehouden. Hij zou geholpen hebben om de verdachte uit handen van de politie te houden, onder meer door vakantiehuisjes te boeken onder valse naam.

De vader is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zal de komende twee weken nog vastzitten. De neef was eerder geschorst vanwege zijn betrokkenheid in deze zaak, maar zit nu weer vast. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat begin mei gepland.

De ontvoering

De verdachte wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn neef op 12 juni 2018 zijn zoontje vanaf de Kruisstraat in Eindhoven met een auto heeft ontvoerd. Ze vluchtten naar Spanje. In samenwerking met de Spaanse politie is het zoontje in februari 2019 gevonden in een woning in Barcelona. Het jongetje werd daarbij bevrijd en herenigd met zijn moeder. In het huis waar de politie het jongetje vond, was ook de neef aanwezig. Hij werd aangehouden. Vader is tijdens deze actie niet gesignaleerd.