Politie houdt verdachte aan voor overval op tankstation Broekheurnering

De politie startte een tactisch onderzoek en vroeg aan getuigen om zich te melden. Ook kwam de zaak aan de orde in een uitzending van het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost van mei 2020. Tijdens het onderzoek herkende een politiecollega de kleding van de man. Deze kleding droeg de man mogelijk ook bij een door hem gepleegde overval in 2018.



Mede hierdoor en door de inzet van andere opsporingsmethoden kwam de politie de verdachte op het spoor. De verdachte is op vrijdag 16 april in bewaring gesteld.



(2020198267/hk)