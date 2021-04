Man aangehouden op verdenking van o.a. verduistering

Bij zijn fouillering bleek de man in het bezit te zijn van enkele patronen. Later troffen politiemensen die onderzoek deden aan de auto waarin de man reed in de auto een alarmpistool aan met enkele patronen. Dit niet van een echt vuurwapen te onderscheiden alarmpistool is in beslag genomen.

De verdachte is aangehouden voor rijden onder invloed, rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs, heling (van de auto) en voor de wet Wapens en Munitie.

Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en zit nog vast voor nader onderzoek en verhoor.