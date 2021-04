Man aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen

Uit nader onderzoek bleek dat zowel de auto als de man op wiens naam de auto staat (een 20-jarige Amsterdammer) al vaker betrokken zijn geweest bij strafbare feiten, waaronder witwassen en handel in verdovende middelen.

De agenten stelden een nader onderzoek in en troffen verstopt in de auto een aantal zakken aan met daarin kleinere verpakkingen (zogenaamde ponypacks) met daarin vermoedelijk cocaïne. Daarop is de bestuurder van de auto, een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden op grond van de Opiumwet. De auto waarin hij reed is voor verder onderzoek in beslag genomen. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zaterdag verhoord.