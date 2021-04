Aanhouding na schietincident Ekkersrijt

*de getoonde afbeelding is een stockfoto

Schietincident

De aanleiding voor het schietincident is nog volstrekt onduidelijk. Volgens getuigen zou er gisteren rond 17.45 uur zijn geschoten op betreffende locatie Na het incident zijn personen met auto’s vertrokken vanaf de locatie Ekkersrijt. Op dat moment was het niet duidelijk of er iemand gewond was geraakt.



Onderzoek

Onze forensische rechercheurs onderwierpen de locatie van het schietincident aan een minutieus onderzoek naar sporen en andere aanwijzingen. Ook stelden we een onderzoek in de omgeving in naar getuigen, camerabeelden of mensen met andere info over deze zaak.

Meer weten over wat de politie aan opsporing doet én welke opsporingsmiddelen zij daarbij kan inzetten? Lees het op onze themapagina

Slachtoffer

Ons onderzoek naar mogelijke gewond geraakte personen bij het schietincident leverde in eerste instantie niets op. Daarbij legden we onder meer contact met ziekenhuizen in de omgeving om te kijken of zich daar gewonden met schotwonden of andere opvallende verwondingen hadden aangediend. Vandaag meldde zich een 23-jarige man uit Valkenswaard bij de plaatselijke politie. Hij heeft mogelijk te maken met het incident en werd nader gehoord.



Aanhouding

Tijdens het onderzoek naar de bij het schietincident betrokken auto’s kwam de 23-jarige verdachte uit Schiedam in beeld. Hij is gisteravond aangehouden in zijn woonplaats in verband met het schietincident. De exacte rol en het aandeel van de verdachte in relatie tot het schietincident is nog onduidelijk. Daarom doen wij volop onderzoek. De Schiedammer zit vast en hij wordt vandaag uitgebreid verhoord.

Getuigen gezocht

Er leven veel vragen over deze zaak bij onze recherche. Daarom zoeken wij getuigen en/of camerabeelden die ons die ons meer helderheid kunnen verschaffen over dit incident.

Woon of was je toevallig in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd. Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens het schietincident vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.

Ernstig misdrijf

Een schietincident is een ernstig misdrijf en helemaal in een omgeving waar omstanders ernstig gewond kunnen raken. Daarom geven wij de hoogste prioriteit aan het onderzoek naar de toedracht van deze zaak.