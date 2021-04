Vijf verdachten aangehouden na melding schietincident

Agenten zien korte tijd later de auto rijden in Ten Boer. Met behulp van de zogeheten uitpraatprocedure worden de vijf inzittenden aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau, waar ze vandaag zullen worden verhoord. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Bij de aanhouding heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. De verdachten zijn twee mannen uit Groningen van 19 en een van 20 jaar, en twee minderjarige jongens.

In Delfzijl is meteen een onderzoek gestart waarbij is gezocht naar sporen en naar informatie in een buurtonderzoek. Er is met mensen uit de directe omgeving gesproken. We zoeken meer getuigen die ons informatie over dit incident kunnen geven, dat zondagavond rond 18.00 uur heeft plaats gevonden. Als er beeldmateriaal beschikbaar is, dan ontvangen wij dat graag. Het kan ons helpen bij ons onderzoek. Hebt u informatie die ons verder kan helpen? Neem dan contact met ons op via ons nummer 0900 8844.