Negen verdachten aangehouden wietknipperij Veenendaal na anonieme tip

Rond 14:00 uur zondagmiddag 18 april gingen kwamen agenten het pand binnen. Op de bovenverdieping bleek een grote knipruimte zitten. De verdachten zijn acht vrouwen en één man in de leeftijd van 30 tot 60 jaar, allen afkomstig uit Rhenen. Tijdens de doorzoeking is in totaal zo’n 20 kilo wiet gevonden en spullen om softdrugs te vervaardigen. Dit is allemaal in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Samenwerking

De actie was een samenwerking van gemeente, energiebedrijf Stedin en de politie. De burgemeester van Veenendaal heeft het pand in de Bobinestraat per direct gesloten.

Ondermijning

Criminelen maken geregeld gebruik van dienstverleners in de autobranche. Dit doen ze bijvoorbeeld om geld wit te wassen of door het inbouwen van geheime ruimtes in auto’s om zo drugs te vervoeren. Daarnaast worden autobedrijven gebruikt als locatie voor de opslag of productie van (soft)drugs, zoals in dit geval.

Ruikt u onraad?

Heeft u een vermoeden dat er in uw buurt op grote schaal softdrugs wordt vervaardigd of weet u van het bestaan van een kwekerij? Deel deze informatie dan alstublieft met de politie. Dat kan via het algemene nummer: 0900 - 8844. U kunt ook anoniem uw tips geven via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel: 0800 7000.