Man (27) aangehouden voor vernieling GGD-banners bij Corona-teststraat

Amsterdam - De politie heeft gisteren een 27-jarige Amsterdammer aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht verschillende GGD-banners te hebben vernield. Het onderzoeksteam kreeg een bruikbare tip naar aanleiding van het opsporingsprogramma Bureau 020 van de lokale televisiezender AT5. In dat programma deelde de politie vorige week de bewakingsbeelden waarop deze vernielingen waren vastgelegd, in de hoop dat iemand de persoon op de beelden zou kennen of herkennen.